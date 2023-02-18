Главы МИД "семерки" договорились усиливать давление на Россию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Страны G7 договорились сохранять санкции против России из-за Украины и усиливать санкционное давление на нее, говорится в заявлении глав МИД государств "семерки", распространенном по итогам встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Они договорились сохранять и усиливать санкции против России и призывать третьи стороны прекратить оказывать поддержку России", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Японии.

Как в нем подчеркивается, "министры иностранных дел G7 также подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину".

Это первая очная встреча глав МИД "семерки" в этом году, она продлилась около часа в Мюнхене, где в эти дни проходит ежегодная конференция по безопасности.