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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Росстат 20 февраля опубликует первую оценку динамики ВВП РФ в 2022 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Росстат 20 февраля опубликует первую оценку динамики ВВП РФ в 2022 году, говорится в разделе анонсов на сайте федеральной службы.

Изначально публикация первой оценки динамики ВВП РФ за 2022 год анонсировалась Росстатом на 17 февраля, но по техническим причинам Росстат в пятницу перенес публикацию на 22 февраля, а теперь еще раз ее сдвинул, но уже на два дня раньше - на 20 февраля.

В пятницу в Росстате "Интерфаксу" сообщили, что "публикация данных о ВВП за 2022 год перенесена с 17 на 22 февраля в связи с техническими причинами". "Из-за технического сбоя пришлось провести пересчет ряда показателей, что привело к переносу выхода публикации "О производстве и использовании ВВП в 2022 году", - поясняли 17 февраля в Росстате причину переноса публикации на более поздний срок.

Как сообщалось, ЦБ РФ оценил снижение ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал спад ВВП РФ на 2,7% в 2022 году. Официальный прогноз Минэкономразвития исходил из спада ВВП в 2022 году на уровне 2,9%, но в министерстве заявляли, что ситуация может оказаться лучше, чем было заложено в прогноз.

Банк России 10 февраля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году - новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу.

Действующий прогноз Минэкономразвития (от сентября 2022 года) предполагает снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%, но министр экономического развития Максим Решетников уже заявил, что текущие оценки динамики российской экономики в 2023 году оптимистичнее сентябрьского прогноза министерства (официально Минэкономразвития уточнит свой прогноз в апреле).

Росстат
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