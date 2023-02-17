Росстат перенес публикацию первой оценки динамики ВВП за 2022 год на 22 февраля

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Росстат 22 февраля опубликует первую оценку динамики российского ВВП в 2022 году, говорится в анонсах на сайте ведомства.

Ранее публикация первой оценки динамики ВВП за 2022 год анонсировалась на 17 февраля.

В Росстате "Интерфаксу" сообщили, что "публикация данных о ВВП за 2022 год перенесена в связи с техническими причинами".

"Из-за технического сбоя пришлось провести пересчет ряда показателей, что привело к переносу выхода публикации "О производстве и использовании ВВП в 2022 году", - объяснил представитель ведомства.

Банк России оценил снижение ВВП в 2022 году на уровне 2,5%.

10 февраля ЦБ улучшил прогноз для изменения экономики на 2023 год - новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу.

Действующий прогноз Минэкономразвития (от сентября 2022 года) предполагает снижение ВВП в 2023 году на 0,8%, но министр экономического развития Максим Решетников уже заявил, что текущие оценки динамики российской экономики в 2023 году оптимистичнее сентябрьского прогноза министерства (официально Минэкономразвития уточнит свой прогноз в апреле).