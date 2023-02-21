Первая партия нефти из Казахстана в Германию по НП "Дружба" пока не отправлена

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Планировавшаяся к отправке в Германию в феврале первая партия казахстанской нефти в объеме 20 тысяч тонн пока так и не отправлена, сообщил "Интерфаксу" директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО) Шынгыс Ильясов.

"По состоянию на сегодняшний день поставка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию не была осуществлена", - сказал Ильясов.

В компании не комментируют возможные сроки отправки. В пресс-службе Минэнерго Казахстана также пока не комментируют этот вопрос.

На прошлой неделе замминистра энергетики Казахстана Асхат Хасенов сообщил, что Казахстан еще не отправил 20 тыс. тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию, продолжаются коммерческие переговоры между поставщиком и покупателем. "В графике на сегодняшний день в транспортировке этот объем на февраль заявлен. Сегодня ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти. Мы знаем, что объявлен тендер, технических каких-либо ограничений нет", - сказал Хасенов отметив, что, как правило, переговоры по поводу транспортировки первой партии нефти занимают много времени.

Как сообщалось, Казахстан хотел направить первую партию в объеме 20 тыс. тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию в первой половине февраля, до этого планировалось отправить нефть до конца января. В компании отмечали, что имеется "техническая возможность" для транспортировки 300 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию в феврале 2023 года, но "фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок грузоотправителей".

Сообщалось также, что европейские игроки в связи с планами по снижению зависимости от российской нефти обратились к Казахстану с запросами о поставках сырья. Россия одобрила заявку Казахстана на транспортировку казахстанской нефти через магистральный нефтепровод "Дружба" в Германию. В первом квартале "КазТрансОйл" планировал осуществить транзит 300 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию. Ранее глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков сообщал журналистам, что страна планирует экспортировать в Германию 1,5 млн тонн нефти в 2023 году и может нарастить объем до 7 млн тонн.

Глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев пояснял, что казахстанская нефть будет отправляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре был переведен под контроль Федерального сетевого агентства Германии. На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.