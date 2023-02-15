Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан еще не отправил 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию, продолжаются коммерческие переговоры между поставщиком и покупателем, сообщил на брифинге замминистра энергетики Казахстана Асхат Хасенов.

"В графике на сегодняшний день в транспортировке этот объем на февраль заявлен. Сегодня ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти. Мы знаем, что объявлен тендер, технических каких-либо ограничений нет", - сказал он.

По его данным, переговоры по поводу транспортировки первой партии нефти занимают много времени.

"Пока на сегодняшний день 20 тысяч тонн мы не отправляли. По информации поставщика нефти, проблем нам они не заявляют, с графика этот объем они не снимают и до конца февраля каких-либо ограничений мы не видим", - сказал замминистра.

На вопрос журналиста, правда ли, что перекачка казахстанской нефти временно остановлена из-за обстрелов нефтепровода "Дружба", замминистра ответил, что уполномоченная на транспортировку компания никаких ограничений по техническим условиям не ставила.

"Мы через "Атырау-Самара" подключаемся к данному нефтепроводу "Дружба". Информацию из СМИ по обстрелу мы читали. Но уполномоченная компания, как и транспортирующая нефть, никаких ограничений по техническим сегодня условиям нам не давала. Таким образом, мы преград сегодня не видим. Идут, как я в начале отметил, коммерческие переговоры между поставщиком и покупателем", - уточнил Хасенов.

Казахстан хотел направить первую партию в объеме 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию в первой половине февраля, до этого речь шла о январе.

Европейские игроки в связи с планами по снижению зависимости от российской нефти обратились к Казахстану с запросами о поставках сырья. В начале января сообщалось, что Россия одобрила заявку Казахстана на транспортировку казахстанской нефти через магистральный нефтепровод "Дружба" в Германию. В первом квартале "КазТрансОйл" планировал таким образом осуществить транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти.

Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков сообщал журналистам, что Казахстан планирует экспортировать в Германию 1,5 млн тонн нефти в 2023 году и может нарастить объем до 7 млн тонн.

Глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев говорил, что казахстанская нефть будет отправляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ. На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.