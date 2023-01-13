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Казахстан поставит 300 тыс. тонн нефти в ФРГ в I квартале 2023 года

Минэнерго России подтвердило транспортировку казахстанской нефти по системе "Транснефти"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" (КТО) осуществит транзит 300 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию в I квартале 2023 года, сообщила пресс-служба КТО в пятницу.

"АО "КазТрансОйл" получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - говорится в сообщении компании на запрос агентства "Интерфакс".

"Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года", - добавили в КТО.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал ранее журналистам, что страна планирует экспортировать в Германию 1,5 млн тонн нефти в 2023 году и может нарастить объем до 7 млн тонн.

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Россия готова одобрить заявку Астаны на транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Дружба" в Германию.

Ранее европейские игроки в связи с планами по снижению зависимости от российской нефти обратились к Казахстану с запросами о поставках сырья. Казахстанское АО "КазТрансОйл" впоследствии подало заявку в "Транснефть" на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн нефти в Германию.

По словам главы национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзума Мирзагалиева, казахстанская нефть будет отправляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор в сфере энергетики).

На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по пяти направлениям: нефтепроводы "Атырау - Самара" и "Казахстан - Китай", порт Актау (налив нефти в танкеры), перевалка в систему КТК, железная дорога (налив в цистерны).

Казахстан КазТрансОйл Германия Минэнерго РФ Транснефть
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