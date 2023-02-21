Продажи автомобилей в ЕС в январе подскочили на 11,3%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в январе увеличились на 11,3% относительно того же месяца прошлого года и составили 760 тысяч штук, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Подъем был отмечен по итогам шестого месяца подряд. Рост по-прежнему связан с низкой сравнительной базой - так, в январе 2022 года показатель был худшим для этого месяца в истории.

В Испании продажи взлетели на 51,4%, в Италии - на 19%, во Франции - на более умеренные 8,8%. Тем временем в Германии показатель снизился на 2,6%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в январе повысилось на 10,7% и достигло 911 064 штуки.

Реализация группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе в прошлом месяце увеличилась на 10,6%, до 178,554, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 0,9%, до 139,958, Renault - на 24,6%, до 71,150.

Производители люксовых автомобилей BMW и Mercedes-Benz сократили продажи на 10,1% и 7,4% соответственно.

Южнокорейская Hyundai (с учетом Kia) увеличила реализацию на 3,1%, японская Toyota - на 12,6%.

Продажи американской Ford сократились на 7,4%, шведской Volvo - выросли на 2,3%, японских Nissan и Mazda - подскочили соответственно на 21,2% и 48,1%.