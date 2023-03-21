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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Продажи автомобилей в ЕС в феврале росли седьмой месяц подряд

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года продажи машин в Евросоюзе увеличились на 11,5% в годовом измерении и составили 802,8 тысячи, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Подъем был отмечен по итогам седьмого месяца подряд. Рост по-прежнему связан с низкой сравнительной базой, поскольку год назад автомобильная отрасль страдала от дефицита микрочипов.

В Испании продажи подскочили на 19,2%, в Италии - на 17,4%, во Франции - на 9,4%, в Германии - на 2,8%.

Количество проданных новых автомобилей по Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в феврале повысилось на 12,2% и достигло 902,8 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и другие) в Евросоюзе в феврале увеличилась на 18,2%, до 208 503 штук, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 1,6%, до 153 684 единиц, Renault - на 26,3%, до 86 779 машин.

Производитель люксовых автомобилей Mercedes-Benz увеличил продажи на 8,5%, тогда как его конкурент BMW зафиксировал сокращение на 2,2%.

Южнокорейская Hyundai (с учетом Kia) увеличила реализацию на 1,4%, японская Toyota - на 14,6%. Продажи американской Ford сократились на 3,4%, шведской Volvo - на 0,1%.

Продажи электромобилей Tesla в ЕС взлетели в полтора раза - до 19,3 тысячи машин.

Евросоюз ACEA Tesla Volkswagen Mercedes-Benz Stellantis Renault
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