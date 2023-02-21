ЦБ рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам с 1 марта до окончания специальной военной операции (СВО) снизить или отменить комиссии за некоторые операции по счетам военнослужащих, говорится в сообщении ЦБ.

Среди таких операций - снятие наличных в кассе или в банкоматах кредитной организации, в которой открыт банковский счет; перевод средств со счета военнослужащего (мобилизованного или другого участника СВО) на банковский счет, открытый члену его семьи.

"Банкам следует установить порядок реализации этих мер поддержки, чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий", - говорится в рекомендациях ЦБ.

Этот порядок может включать определение военнослужащим членов семьи, на которых должны распространяться сниженные комиссии, отмечает ЦБ.

Кроме того, банкам рекомендовано подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк (например, через Систему быстрых платежей) и снять наличные.