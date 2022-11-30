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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

В Госдуму внесены поправки о запрете ареста средств на счетах участников СВО

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Поправки о запрете ареста средств на счетах участников специальной военной операции (СВО) внесены в Госдуму, сообщает пресс-служба "Единой России".

Внесенные ЕР поправки "подготовлены к закону об исполнительном производстве", говорится в сообщении пресс-службы в среду.

В нем отмечается, что сейчас, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства. Вместе с тем остается возможность арестовывать счета таких людей, отметил один из авторов инициативы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что в результате ни сами бойцы, ни члены их семей в таких ситуациях не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными выплатами.

"Поправки, которые "Единая Россия" подготовила ко второму чтению нашего же законопроекта о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев, устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей", - отметил секретарь генсовета.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев.

Единая Россия Госдума
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