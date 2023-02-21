Путин пообещал продвигать участников СВО в армии и на гражданке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал усилить поддержку участников СВО и предложил конкретные меры.

"Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества", - сказал он.

Он назвал бесценным реальный боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, и предложил учитывать его в дальнейших шагах по укреплению вооруженных сил России.

Показавшие себя грамотными командирами станут кадровым резервом вооруженных сил, пообещал он.

"Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами, а таких очень много, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные ВУЗы, академии, служить мощным кадровым резервом для вооружённых сил, - сказал Путин. - Безусловно, они должны быть востребованы на гражданке в органах власти всех уровней".

Также президент отметил, что продолжается решение проблем со снабжением боевых частей. Кроме того, он предложил всем военным давать двухнедельный отпуск каждые полгода, чтобы они могли повидаться с семьями. Также он потребовал окружить постоянным вниманием и заботой семьи участников спецоперации и предложил создать специальный фонд для помощи ветеранам и семьям погибших.

Послание президента-2023