В Думе предложили поручить задачу из послания действующему Фонду защиты инвесторов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент в послании помимо обсуждаемой уже идеи увеличения порога страхования средств в НПФ до 2,8 млн рублей намекнул на создание системы гарантирования вложений в финансовый рынок, для реализации этой задачи можно уточнить полномочия созданного в 1995 года Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

Такую идею журналистам высказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Есть Фонд защиты инвесторов, знаете? Он еще указом президента был создан, и там достаточно приличная база есть. В принципе мы с этим фондом тоже вели переговоры, но поскольку он создан указом президента, то может быть нам надо будет обратиться к президенту, чтобы он внес изменения в полномочия этого фонда. А у него и денежная масса, кстати, есть уже определенная, ну плюс будут отчислять профессиональные участники определенную часть", - сказал депутат.

Он отметил, что окончательно вопрос о том, кто возьмет на себя полномочия по гарантированию вложений в финансовый рынок, в случае, если такое решение будет принято, пока не решен.

"Либо АСВ, либо специально созданная структура. Мне кажется, надо использовать уже действующую архитектуру и опыт, в принципе отлаженную систему, и не надо ничего нового выдумывать, надо АСВ загружать, и тем более у них сейчас работы меньше становится с банками, будет новый фронт работы и те же НПФы, и может быть даже.... Там же президент намекнул и на систему для вообще финансовых рынков, гарантирующую определённую, дающую определенные гарантии для инвесторов, для профессиональных участников финансового рынка. Может быть, АСВ особо этому рад не будет, потому что там сложнее все, но у них есть опыт. Можно создать новую структуру, об этом речь идет, часто говорят", - сказал он.

В послании Владимир Путин назвал важным источником инвестиционных ресурсов долгосрочные сбережения граждан и потребовал стимулировать их приток в сферу инвестиций.

"Я прошу правительство ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года. Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов. Напомню, такие вклады граждан в объеме 1 млрд 400 тысяч рублей застрахованы государством, их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму - до 2 млн 800 тысяч рублей. Также надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников", - сказал Путин.

В ноябре 1995 года президент Борис Ельцин подписал указ №157 "О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров", на основании этого указа вскоре был образован Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, основной задачей которого является осуществление компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках.

В правилах работы фонда указано, что компенсацию могут получить вкладчики, инвестировавшие в определённые компании. Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вкладчикам которых выплачивается компенсация, приведен на сайте. Компенсация не выплачивается вкладчикам банков. Максимально установленный размер компенсации для вкладчиков - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов составляет 250 тысяч рублей. Максимально установленный размер компенсации для всех остальных вкладчиков составляет 35 тысяч рублей.