Home Depot в III финквартале увеличила чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Home Depot Inc, крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, в третьем квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль на 5,1% и подтвердила годовой прогноз.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 октября, составила $4,339 млрд, или $4,24 в расчете на акцию, по сравнению с $4,129 млрд, или $3,92 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Выручка поднялась на 5,6% - до $38,872 млрд против $36,82 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $4,12 на акцию при выручке в $37,95 млрд.

Сопоставимые продажи Home Depot в минувшем квартале выросли на 4,3%, в том числе в США - на 4,5%. Консенсус-прогноз предполагал повышение всего на 3,1%.

Между тем себестоимость продаж ритейлера увеличилась на 5,7% и достигла $23,65 млрд.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому темпы роста сопоставимых продаж в текущем фингоду составят около 3%, а повышение прибыли в расчете на акцию - примерно 4-6%.

Несмотря на хорошую отчетность, котировки акций Home Depot снижаются на 1% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала на 26% (до $322,4 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 17%.