Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Home Depot в III финквартале увеличила чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Home Depot Inc, крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, в третьем квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль на 5,1% и подтвердила годовой прогноз.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 октября, составила $4,339 млрд, или $4,24 в расчете на акцию, по сравнению с $4,129 млрд, или $3,92 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Выручка поднялась на 5,6% - до $38,872 млрд против $36,82 млрд годом ранее.

ЭкономикаIKEA сократила чистую прибыль вдвое в 2022 фингодуЧитать подробнее

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $4,12 на акцию при выручке в $37,95 млрд.

Сопоставимые продажи Home Depot в минувшем квартале выросли на 4,3%, в том числе в США - на 4,5%. Консенсус-прогноз предполагал повышение всего на 3,1%.

Между тем себестоимость продаж ритейлера увеличилась на 5,7% и достигла $23,65 млрд.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому темпы роста сопоставимых продаж в текущем фингоду составят около 3%, а повышение прибыли в расчете на акцию - примерно 4-6%.

Несмотря на хорошую отчетность, котировки акций Home Depot снижаются на 1% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала на 26% (до $322,4 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 17%.

Home Depot
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ozon оценил убытки от пожара на подмосковном складе в 10,8 млрд руб.

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 14 октября

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря повысится на $0,6 до $43,3 за тонну

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Инфляция во Франции в октябре ускорилась с 6,2% до 7,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });