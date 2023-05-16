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Ритейлер Home Depot сократил квартальную чистую прибыль на 8,5%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Home Depot Inc., крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, в первом квартале 2023 финансового года (завершился 30 апреля) снизила чистую прибыль на 8,5%. Компания ухудшила для себя годовой прогноз.

В отчетном квартале чистая прибыль Home Depotсоставила $3,873 млрд, или $3,82 в расчете на акцию, по сравнению с $4,231 млрд, или $4,09 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года.

Выручка уменьшилась на 4,2% - до $37,257 млрд против $38,908 млрд годом ранее.

Сопоставимые продажи Home Depot в минувшем финквартале понизились на 4,5%, в том числе в США - на 4,6%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $3,8 на акцию при выручке в $38,31 млрд. Также они ожидали сокращения сопоставимых продаж всего на 1,6%.

Новый прогноз Home Depot предполагает снижение прибыли в расчете на акцию по итогам 2023 фингода на 7-13% по сравнению с ожидавшимися ранее 4-6%. Также ожидается сокращение выручки на 2-5%, в то время как ранее она прогнозировалась примерно на прошлогоднем уровне.

Котировки Home Depot падают на 4,8% в ходе предварительных торгов во вторник. Капитализация компании за последние три месяца уменьшилась на 9,4% (до $295 млрд), тогда как индекс Dow Jones Industrial Average за этот период потерял 2,2%.

Home Depot США
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