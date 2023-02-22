Транзитная заявка "Газпрома" через Украину продолжила рост, превысив 42 млн куб. м

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Заявка на транспортировку российского газа через Украину на среду вновь выросла, обновив максимум с начала января и приблизившись к сложившемуся на данный момент техническому максимуму прокачки.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,2 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель во вторник был 40,3 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,1 млн куб. м на 22 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Теплая погода привела к значительному снижению цен на газ в Европе. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах во вторник закрылся на уровне $544 за тысячу кубометров.

Фьючерсы на весенние СПГ-индексы в Европе и Азии практически сравнялись. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $511; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $507.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 16% потребностей региона в электричестве. В понедельник ее вклад вырос до 24%, а во вторник рухнул до 12%, сообщает ассоциация WindEurope. В ближайшие два дня прогноз погоды не обещает усиления ветра, а значит и выработки ветроустановок.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 63,74% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 20 февраля запасы сократились на 0,24 процентного пункта.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, с начала февраля средний показатель почти такой же. При этом все сильнее сокращается уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов. Это говорит о том, что приток новых грузов СПГ в регион падает на фоне низких цен и конкуренции со стороны Азии.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю (закончилась 10 февраля) резервы сократились на 2,8 млрд куб. м, что более чем в два раза меньше, чем неделей ранее.

Текущий уровень запасов составляет 47%, что на 9 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы двух из трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение СПГ на глобальном рынке.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой резервы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м. Это на 8% ниже среднего уровня за пять лет.