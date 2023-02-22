Пошлина на экспорт подсолнечного шрота из РФ в марте вырастет в 1,5 раза

Пошлина на экспорт подсолнечного масла составит почти 2,1 тыс. руб. после пяти месяцев нулевого значения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в марте составит 2 068,1 рубля за тонну после пяти месяцев нулевого значения. Пошлина на подсолнечный шрот вырастет в 1,5 раза, до 3 357,2 рубля с 2 200,7 рубля за тонну в феврале, сообщает Минсельхоз.

В сентябре 2022 года пошлина на масло составляла 8 621,3 рубля за тонну, в последующие месяцы она была нулевой.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 149,7 за тонну ($1 162,5 месяц назад), на шрот - $251,2 ($247,6).

С июля 2022 года пошлины рассчитываются в рублях. Согласно постановлению правительства от 30 июня 2022 года, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Предполагается, что пошлины будут действовать до 31 августа 2023 года включительно.