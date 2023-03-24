Пошлина на экспорт подсолнечного шрота из РФ в апреле вырастет в 1,4 раза

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в апреле составит 1 398,9 рубля за тонну против 2 068,1 рубля в марте, сообщает Минсельхоз; пошлина на экспорт подсолнечного шрота вырастет в 1,4 раза.

Снижение составит 32,6%.

Пошлина на экспорт шрота, напротив, повысится до 4 777,6 рубля с 3 357,2 рубля за тонну в марте. Рост составит 42,3%.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 100,1 за тонну ($1 149,7 месяц назад), на шрот - $269,5 ($251,2).

С июля 2022 года пошлины рассчитываются в рублях. Согласно постановлению правительства от 30 июня 2022 года, в рамках перевода пошлин в национальную валюту базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Предполагается, что пошлины будут действовать до 31 августа 2023 года включительно.