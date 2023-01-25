Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале останется нулевой

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале, как и в предыдущие месяцы, останется нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот вырастет на 20%, до 2200,7 рубля за тонну с 1 826,9 рубля в январе, сообщает Минсельхоз.

В сентябре 2022 года пошлина на масло составляла 8 621,3 рубля за тонну, в последующие месяцы она была нулевой.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 162,5 за тонну ($1 207,6 месяц назад), на шрот - $247,6 ($246,2).

С июля 2022 года пошлины рассчитываются в рублях. Срок их действия в июле прошлого года был продлен до 31 августа 2023 года.

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).