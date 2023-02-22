Сервис аренды самокатов Whoosh планирует осенью рассмотреть вопрос о выплате дивидендов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Оператор сервиса кикшеринга (аренды электросамокатов) Whoosh ПАО "ВУШ Холдинг" будет рассматривать вопрос о возможной выплате дивидендов осенью на основании финансовой отчетности по МСФО за I полугодие 2023 года, сообщил финансовый директор компании Александр Синявский.

По его словам, поскольку бизнес кикшеринга является сезонным, то и решение вопроса о дивидендах предполагается принимать по итогам сезона, который приходится на теплое время года.

"В 2022 году мы выплатили в сентябре дивиденды. Планируем осенью 2023 года к теме дивидендов вернуться на основании отчетности за полугодие, определить сумму, которая будет выплачена. То есть это будет не по итогам отчетности годовой, а по итогам отчетности за полугодие, которая уже будет отражать большую часть сезона в себе", - сказал Синявский в ходе прямого эфира в Telegram-канале "Мои инвестиции". Он уточнил, что компания предполагает выплаты раз в год.

Дивидендная политика компании предусматривает, что минимальный целевой уровень дивидендных выплат зависит от показателя чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату и определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

В частности, если показатель чистый долг/EBITDA не превышает 1,5, рекомендуемый размер дивидендов составит 50% от чистой прибыли по МСФО; если этот показатель выше 1,5, но не более 2,5 - то 25% от чистой прибыли. Если показатель чистый долг/EBITDA превысит 2,5, компания не будет выплачивать дивиденды.

В 2022 году компания направила на выплату дивидендов 1 млрд рублей.

Сервис кикшеринга Whoosh был основан в 2018 году. На сегодня он является крупнейшим на российском рынке, занимая 46% (по выручке). Выручка группы Whoosh по МСФО за 9 месяцев 2022 года выросла в 1,7 раза, до 6,3 млрд рублей, показатель EBITDA кикшеринга увеличился на 30% - до 3,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась до 58% с 68%.

В декабре 2022 года компания провела IPO, в ходе которого привлекла 2,1 млрд рублей.

Основателям компании принадлежит порядка 69% акций (Дмитрию Чуйко - 42,8%, Егору Баяндину - 11,6%, Сергею Лаврентьеву - 10,3%, Олегу Журавлеву - 4,5%), Евгению Зальцману - около 3%.