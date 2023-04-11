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Whoosh вложит 480 млн рублей в запуск аренды электровелосипедов в Петербурге и Подмосковье

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Вуш Холдинг", оператор кикшеринга Whoosh, запускает аренду электровелосипедов в Петербурге и Московской области, говорится в сообщении компании.

В Петербурге парк электровелосипедов составит 1,5 тысячи, в Подмосковье - 2,5 тысячи, каждый велосипед обошелся компании приблизительно в 120 тысяч рублей. Таким образом, инвестиции компании составили около 480 млн рублей.

Велосипеды рассчитаны на передвижения на дистанцию от 7 км, это превышает длительность поездки на самокате (3-5 км). Велосипеды подключены к внутренней системе компании и соблюдают те же правила, что и самокаты (например, автоматически сбавляют скорость в "медленных" зонах и могут быть оставлены на виртуальных парковках). "Медленные" зоны, скоростные ограничения и запреты для электровелосипедов остаются теми же, что и для самокатов Whoosh.

Первые велосипеды уже доступны в Петербурге, а скоро они появятся и в Подмосковье.

Сервис кикшеринга Whoosh был основан в 2018 году. На сегодня он является крупнейшим на российском рынке, занимая 46% (по выручке). Выручка группы Whoosh по МСФО за 9 месяцев 2022 года выросла в 1,7 раза, до 6,3 млрд рублей, показатель EBITDA кикшеринга увеличился на 30% - до 3,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась до 58% с 68%.

Whoosh работает в России, Белоруссии и Казахстане. Общее количество пользователей сервиса -более 12 млн. человек, парк Whoosh составляет 127 тысяч самокатов.

В декабре 2022 года ПАО "Вуш Холдинг" провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. Основателям компании принадлежит порядка 69% акций (Дмитрию Чуйко - 42,8%, Егору Баяндину - 11,6%, Сергею Лаврентьеву - 10,3%, Олегу Журавлеву - 4,5%), Евгению Зальцману - около 3%.

Whoosh Петербург Московская область
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