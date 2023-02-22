Сервис кикшеринга Whoosh в 2023 году запланировал капзатраты в 3 млрд рублей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Объем капзатрат ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) на 2023 год запланирован в размере более 3 млрд рублей, сообщил финансовый директор компании Александр Синявский в ходе прямого эфира в Telegram-канале "Мои инвестиции".

По его словам, финансирование Capex-программы осуществляется за счет привлеченных в ходе IPO средств, а также кредитов. Капзатраты пойдут на закупку новых самокатов, а также на расширение географического присутствия компании.

В частности, в начале сезона 2023 года (март-апрель) компания планирует начать работу в 10 новых городах, увеличив число локаций в России и СНГ до 50, сообщил гендиректор и сооснователь компании Дмитрий Чуйко. Эти новые города он не назвал.

Ранее в компании заявляли, что в среднесрочной перспективе она сосредоточится на локациях с населением от 300 тысяч человек.

Помимо локаций в России компания также интересуется рынками СНГ (сейчас Whoosh работает в Казахстане и Белоруссии). В частности, по словам Чуйко, компания "активно смотрит" на Армению, Грузию, Узбекистан. Рынок Узбекистана Whoosh считает наиболее привлекательным для себя в перспективе).

"Пока планов краткосрочных по запуску в этих локациях нет, но мы активно смотрим, что происходит на этих рынках, и выбираем, наверно, правильный момент для того, чтобы на эти рынки выйти. Но скажем так: не в ближайшие несколько месяцев", - сказал глава компании.

Он также сообщил, что в 2023 году парк самокатов компании увеличится до 120 тысяч с 82 тысяч на конец 2022 года.

В целом, по словам Чуйко, у компании существует "достаточно большой pipeline" городов с населением несколько сотен тысяч человек, которые она рассматриваем для запуска сервиса. О насыщении рынка, по его мнению, говорить еще рано.

"Есть города с населением 100-200 тысяч, в которых также эффективно можно работать и куда пока мало кто смотрит. Это, наверно, следующий этап для развития. Поэтому, чтобы говорить о точке насыщения (рынка - ИФ), нужно чтобы прошло еще несколько лет, чтобы она хоть как-то начала проглядываться. Пока этого совершенно не видно", - сказал глава Whoosh.