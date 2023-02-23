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Байден выдвинул бизнесмена Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка

Байден выдвинул бизнесмена Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка
Аджай Банга
Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг объявил, что выдвигает бывшего гендиректора Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка (ВБ), сообщили в Белом доме.

"Президент Байден объявил, что США выдвигает кандидатуру Аджая Банги (...) на пост президента Всемирного банка", - говорится в сообщении.

В своем заявлении Байден отметил, что Банга имеет необходимый опыт для этой должности, в частности, "чтобы решать наиболее острые проблемы нашего времени, в том числе проблему изменения климата".

В настоящее время 63-летний Банга занимает пост вице-президента компании General Atlantic, до этого он был генеральным директором Mastercard.

Банга родился в Индии, но у него американское гражданство.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США спешно составляет список возможных кандидатов на пост президента ВБ, который освободится до конца июня, и позиция претендентов по климатическим вопросам будет играть в поисках не последнюю роль.

Всемирным банком традиционно руководит американец (тогда как Международный валютный фонд возглавляет экономист из Европы), поскольку США являются крупнейшим акционером банка. Однако это неписаное правило, и традиция может измениться.

Президент ВБ является председателем совета директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР). Он также является председателем совета директоров Международной финансовой корпорации (IFC), совета директоров Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и административного совета Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

США Джо Байден Всемирный банк Аджая Бангу
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