США выберут кандидата в президенты Всемирного банка с учетом позиции по климату

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США спешно составляет список возможных кандидатов на пост президента Всемирного банка (ВБ), который освободится до конца июня, и позиция претендентов по климатическим вопросам будет играть в поисках не последнюю роль, пишет Financial Times.

По ее информации, основных кандидатов пятеро. Среди них выделяется тройка лидеров: бывший постпред США при ООН и руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, президент Фонда Рокфеллера Радж Шах, а также глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Кроме того, вероятными кандидатами являются бывшая чиновница USAID и Госдепа Гейл Смит и глава Фондов климатических инвестиций (Climate Investment Funds) Мафальда Дуарте.

Дэвид Малпасс, руководивший ВБ на протяжении последних четырех лет, 15 февраля сообщил о намерении покинуть свой пост. В последнее время его действия вызывали все большее недовольство со стороны властей США, и критика в его адрес усилилась после того, как он отказался признать человеческий фактор причиной глобального потепления в конце 2022 года. Сам Малпасс отметил, что его слова были неправильно поняты.

Выбор главы ВБ "является делом не следующих пяти лет, но вызовом на следующие три десятилетия", сказал старший научный сотрудник Центра устойчивого развития Амар Бхаттачарья. "Нам нужен человек, обладающий пониманием как вопросов развития, так и климатической повестки, который не рассматривает это как игру с нулевой суммой", - отметил он.

С другой стороны, представители некоторых развивающихся стран опасаются, что попытка реформировать организацию может отвлечь её от основной цели, а именно от борьбы с бедностью, пишет FT.

Всемирным банком традиционно руководит американец (тогда как Международный валютный фонд возглавляет экономист из Европы), поскольку США являются крупнейшим акционером банка. Однако это неписаное правило, и традиция может измениться.

Президент ВБ является председателем совета директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР). Он также является председателем совета директоров Международной финансовой корпорации (IFC), совета директоров Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и административного совета Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).