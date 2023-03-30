Джанет Йеллен прогнозирует назначение Аджая Банги президентом Всемирного банка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Mastercard Аджай Банга станет президентом Всемирного банка (ВБ), ожидает министр финансов США Джанет Йеллен, чье мнение приводит Financial Times.

Выдвижение претендентов на должность руководителя ВБ завершилось 29 марта, и на тот момент было известно только о кандидатуре Банги. Его выдвинул президент США Джо Байден.

Нынешний президент Дэвид Малпасс уходит в отставку почти на год раньше срока. В сентябре 2022 года он отказался отвечать на вопрос, вызвано ли изменение климата действием антропогенных факторов, в связи с чем подвергся существенному давлению.

В 2023 году Йеллен призывала руководство ВБ скорее провести реформы, необходимые для высвобождения дополнительных средств на борьбу с изменением климата.

По данным Financial Times, последние недели Банга собирает информацию, которая могла бы помочь ему в работе на посту главы банка.

Банга родился в Индии, но у него американское гражданство.

В феврале сообщалось, что Министерство финансов США спешно составляет список возможных кандидатов на пост президента Всемирного банка, который освободится до конца июня, и позиция претендентов по климатическим вопросам будет играть в поисках не последнюю роль.

Всемирным банком традиционно руководит американец (тогда как Международный валютный фонд возглавляет экономист из Европы), поскольку США являются крупнейшим акционером банка. Однако это неписаное правило, и традиция может измениться.

Президент ВБ возглавляет совет директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР). Он также является председателем совета директоров Международной финансовой корпорации (IFC), совета директоров Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и административного совета Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).