Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из России

США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из России
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение с марта этого года ввести пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия, сообщает в пятницу Белый дом.

В миреНовые санкции США против РФ затронут более 200 физических и юридических лицНовые санкции США против РФ затронут более 200 физических и юридических лицЧитать подробнее

"С 10 марта 2023 года вводится пошлина в 200% на алюминий и алюминиевую продукцию из России", - говорится в заявлении.

Кроме того с 10 апреля текущего года начнет действовать пошлина в 200% на алюминиевую продукцию, произведенную из алюминия, выплавленного или отлитого в РФ.

В заявлении указывается, что эти меры, по мнению администрации США, в нынешней ситуации помогут американским производителям алюминия выдерживать конкуренцию.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден в пятницу подпишет распоряжение о повышении пошлин более чем на 100 металлов, минералов и химикатов из России.

алюминий США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели блокирующие санкции против 11 банков РФ, в том числе МКБ, "Уралсиб" и "Зенит"

США повысят пошлины на 100 минералов, металлов и химикатов из России

Банки, попавшие под новые британские санкции, сообщили о работе в штатном режиме

ФРС будет менять ставку в зависимости от экономических данных

Байден выдвинул бизнесмена Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка

Байден выдвинул бизнесмена Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка

Казахстан начал транспортировку нефти для экспорта в Германию

Перевалка нефти на морском терминале КТК возобновлена после четырех дней простоя

Банк России не разрешил белорусскому брокеру запустить в обращение бумаги "Газпрома"

Минпромторг хочет с 1 июня поднять планку требований к автомобилям с Евро-0 до Евро-2

Philip Morris усомнился в возможности продать сейчас российский бизнес

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });