США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из России

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение с марта этого года ввести пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия, сообщает в пятницу Белый дом.

"С 10 марта 2023 года вводится пошлина в 200% на алюминий и алюминиевую продукцию из России", - говорится в заявлении.

Кроме того с 10 апреля текущего года начнет действовать пошлина в 200% на алюминиевую продукцию, произведенную из алюминия, выплавленного или отлитого в РФ.

В заявлении указывается, что эти меры, по мнению администрации США, в нынешней ситуации помогут американским производителям алюминия выдерживать конкуренцию.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден в пятницу подпишет распоряжение о повышении пошлин более чем на 100 металлов, минералов и химикатов из России.