США повысят пошлины на 100 минералов, металлов и химикатов из России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден позже в пятницу подпишет распоряжение о повышении пошлин более чем на 100 металлов, минералов и химикатов из России, сообщает Белый дом.

"Сегодня президент подпишет официальное объявление о повышении пошлин на некоторые российские товары, импортируемые в США", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что меры были рассчитаны таким образом, чтобы нанести вред России, минимизировав при этом ущерб для американских потребителей.

"Сегодняшние меры означают повышение пошлин на более 100 металлов, минералов и химикатов из России, - поясняет Белый дом. - Их стоимость оценивается в примерно $2,8 млрд".

Кроме того, подготовленные меры "существенно увеличат стоимость доступа на американский рынок для алюминия, который выплавлен или отлит в России". В Белом доме пояснили, что данная мера нацелена на то, чтобы помочь американским производителям алюминия, страдающим от высоких цен на энергоносители.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кари Жан-Пьер сообщила, что на предстоящей в пятницу виртуальной встрече лидеров "большой семерки" США намерены объявить о новых санкциях против РФ с связи ситуацией вокруг Украины.

Накануне американский министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что США работают над тем, чтобы усиливать санкционное давление на Россию, в том числе, борясь против обхода уже принятых ограничительных мер