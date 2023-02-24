Новые санкции США против РФ затронут более 200 физических и юридических лиц

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - США в координации с партнерами по G7 в пятницу введут очередные санкции против России: они затронут свыше 200 физических и юридических лиц, причем - не только базирующихся в РФ, сообщает Белый дом.

"Санкции будут введены против более 200 человек и юрлиц, причем не только из России, но и из других стран - в Европе, Азии и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. В нем указывается, что речь идет о людях и структурах, помогающих российскому ВПК.

Как отмечает Белый дом, "мы, в координации с союзниками и партнерами, также введем санкции против дюжины российских финансовых институтов, а также - против российских официальных лиц".

"Санкции также коснутся будущих возможностей России в сфере энергетики. Это будет сделано таким образом, чтобы минимизировать перебои поставок на рынки, - сообщили в американской администрации. - США также расширяют санкции на российские металлы, горнодобывающую отрасль".

Кроме того, как заявили в Белом доме, Минторг США вводит запрет для 90 компаний из России и других стран на приобретение ряда товаров.

"Сегодня Минторг примет меры в области экспортного контроля, включив около 90 компаний из РФ, а также третьих стран, в том числе Китая, в список компаний, участвующих в уклонении от санкций и деятельности в поддержку российского оборонного сектора", - говорится в заявлении.

Отмечается, что внесенным в этот список компаниям запретят "приобретать такие товары, как полупроводники, произведенные либо в США, либо за их пределами, но с помощью определенных американских технологий или программного обеспечения".

Помимо этого, ведомство собирается наряду с партнерами из G7 принять меры в отношении промышленного оборудования, предметов роскоши и других товаров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кари Жан-Пьер сообщила, что на предстоящей в пятницу виртуальной встрече лидеров "большой семерки" США намерены объявить о новых санкциях против РФ с связи ситуацией вокруг Украины.

Накануне американский министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что США работают над тем, чтобы усиливать санкционное давление на Россию, в том числе, борясь против обхода уже принятых ограничительных мер