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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Нефть перешла к снижению, завершает неделю в минусе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в ходе торгов и завершают "в минусе" всю неделю.

Опубликованные в пятницу в США данные указали на сохранение высокого уровня инфляции в стране. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца - максимальный прирост за полгода, а в годовом выражении повысился на 5,4%, сообщило министерство торговли. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 по Москве снизились на $0,17 (на 0,21%) относительно уровня на закрытие предыдущей сессии - до $82,04 баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на $0,38 (на 0,5%) - до $75,01 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей - до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года, сообщило министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого объема с июня 2021 года.

нефть Brent
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