Нефть растет, Brent подорожала до $82,91 за баррель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу вторую сессию подряд, несмотря на данные Минэнерго США о существенном увеличении запасов нефти в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в пятницу составляет $82,91 баррель, что на $0,7 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,61 (2%), до $82,21 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,66 (0,88%), до $76,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $1,44 (2%), до $75,39 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей - до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли максимума с июня 2021 года.

Запасы дистиллятов увеличились на 2,7 млн баррелей, тогда как резервы бензина неожиданно снизились - на 1,86 млн баррелей.

Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны, рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg.

"Для уверенного подъема цен на нефть необходимо более убедительное увеличение деловой активности в Китае", - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Чаро Чанана.