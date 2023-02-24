Цены на нефть растут второй день, Brent торгуется около $82,8 за баррель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу второй день подряд в ожидании сокращения добычи в России, сообщает MarketWatch.

В марте РФ намерена снизить производство на 500 тыс. баррелей в сутки.

Однако опасения относительно снижения глобального спроса на топливо оказываются сдерживающее влияние на рост цен, отмечают аналитики. В частности, они обеспокоены вероятностью ослабления американской экономики, поскольку Федеральная резервная система, по всей вероятности, продолжит ужесточение денежно-кредитной политики.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей - до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года, сообщило министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого объема с июня 2021 года.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:13 по Москве в пятницу составляют $82,76 баррель, что на $0,55 (на 0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на $0,42 (на 0,56%) - до $75,8 за баррель.