Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Минфин Белоруссии исполнил в нацвалюте обязательства по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Минфин Белоруссии в пятницу объявил об исполнении в белорусских рублях обязательств по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031.

"24 февраля 2023 г. произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 в размере $14,7 млн в эквиваленте и Belarus-2031 в размере $23,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета министров и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. N212/10 "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств", - говорится в сообщении.

ЭкономикаМинск анонсировал погашение в феврале евробондов Belarus-23 на $800 млн в нацвалютеЧитать подробнее

В указанном постановлении указана возможность "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов, в том числе сопровождающимися приостановкой финансирования реализации проектов и (или) ограничивающими возможность проведения правительством Республики Беларусь и Национальным банком как его финансовым агентом платежей в долларах США и евро, осуществлять исполнение обязательств Республики Беларусь по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от иностранных кредиторов по перечню согласно приложению, в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату фактического осуществления платежа".

Сообщается, что "доступ к счету обеспечен для установленного эмиссионной документацией платежного агента - Citibank N.A. London Branch.

"Владельцы еврооблигаций также вправе получать выплаты с указанного счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации, предусмотренной постановлением Совета министров и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. N643/20 "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами", - добавили в белорусском Минфине.

"Напоминаем, указанный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям применяется по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении Национального банка как финансового агента Правительства Республики Беларусь, а также сохраняющейся невозможности западной инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций", - отметили в ведомстве.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из России

США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из России

США ввели блокирующие санкции против 11 банков РФ, в том числе МКБ, "Уралсиб" и "Зенит"

США повысят пошлины на 100 минералов, металлов и химикатов из России

Банки, попавшие под новые британские санкции, сообщили о работе в штатном режиме

ФРС будет менять ставку в зависимости от экономических данных

Байден выдвинул бизнесмена Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка

Байден выдвинул бизнесмена Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка

Казахстан начал транспортировку нефти для экспорта в Германию

Перевалка нефти на морском терминале КТК возобновлена после четырех дней простоя

Банк России не разрешил белорусскому брокеру запустить в обращение бумаги "Газпрома"

Минпромторг хочет с 1 июня поднять планку требований к автомобилям с Евро-0 до Евро-2

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });