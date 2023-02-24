Минфин Белоруссии исполнил в нацвалюте обязательства по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Минфин Белоруссии в пятницу объявил об исполнении в белорусских рублях обязательств по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031.

"24 февраля 2023 г. произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 в размере $14,7 млн в эквиваленте и Belarus-2031 в размере $23,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета министров и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. N212/10 "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств", - говорится в сообщении.

В указанном постановлении указана возможность "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов, в том числе сопровождающимися приостановкой финансирования реализации проектов и (или) ограничивающими возможность проведения правительством Республики Беларусь и Национальным банком как его финансовым агентом платежей в долларах США и евро, осуществлять исполнение обязательств Республики Беларусь по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от иностранных кредиторов по перечню согласно приложению, в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату фактического осуществления платежа".

Сообщается, что "доступ к счету обеспечен для установленного эмиссионной документацией платежного агента - Citibank N.A. London Branch.

"Владельцы еврооблигаций также вправе получать выплаты с указанного счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации, предусмотренной постановлением Совета министров и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. N643/20 "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами", - добавили в белорусском Минфине.

"Напоминаем, указанный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям применяется по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении Национального банка как финансового агента Правительства Республики Беларусь, а также сохраняющейся невозможности западной инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций", - отметили в ведомстве.