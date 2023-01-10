Минск анонсировал погашение в феврале евробондов Belarus-23 на $800 млн в нацвалюте

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Белоруссия в феврале будет погашать еврооблигации выпуска Belarus-2023 на $800 млн в белорусских рублях, заявил первый замминистра финансов республики Дмитрий Кийко. Его видеокомментарий опубликован на сайте министерства.

"Нам предстоит в феврале погашать еврооблигации на $800 млн. Здесь есть определенные проблемы в связи с введенными санкциями в отношении Белоруссии, в частности, в отношении Национального банка, который является платежным агентом правительства", - сказал чиновник.

Он напомнил, что в 2022 году правительством совместно с Нацбанком "с учетом такой ситуации принято решение, что выплаты будут осуществляться в белорусских рублях".

"Причем выплаты будут осуществляться тем инвесторам, которые смогут подтвердить, что именно они являются владельцами еврооблигаций. Ресурсы на эти цели предусмотрены, мы пройдем этот платеж без всяких шоков, дополнительных потрясений для бюджета и золотовалютных резервов", - сказал Кийко.

В конце июня 2017 года Белоруссия разместила два транша еврооблигаций на 5 и 10 лет - с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года - в объеме $800 млн и $600 млн соответственно. Доходность пятилетнего транша была установлена на уровне 6,875% годовых, 10-летних облигаций - 7,625% годовых. Банками-организаторами и андеррайтерами выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) стал "Банк развития Республики Беларусь".

По данным Минфина, при размещении 5-летнего выпуска доля инвесторов из США составила 67%, Великобритании - 24%, континентальной Европы - 9%.

Облигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже. Оба выпуска еврооблигаций размещены в формате "144А/Reg S". Учет прав на облигации и расчеты осуществляются через международные клиринговые системы Euroclear, Clearstream, DTC (Depository Trust Company).

В июне 2022 года правительство и Нацбанк Белоруссии приняли совместное постановление, которое разрешило Минфину осуществлять текущие платежи по евробондам в белорусских рублях, а также провести реструктуризацию долга по еврооблигациям на предложенных держателям условиях. "Указанный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям применяется по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении Национального банка как финансового агента правительства Белоруссии, а также сохраняющейся невозможности западной инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций", - отмечалось в сообщении Минфина.

С июня Минфин выплачивал купоны по бондам в нацвалюте, отмечая, что доступ к этим средствам обеспечен для Citibank, которого белорусские власти продолжают считать платежным агентом, хотя сам Citibank 7 июля отказался быть агентом в отношении белорусских евробондов. По данным Минфина, платежный агент не обращался за средствами.

В начале декабря Минфин сообщил, что перечислил выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях держателям бумаг из России, Армении и Белоруссии в соответствии с их заявками.

В обращении находится 5 выпусков евробондов Белоруссии на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Белоруссия выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. В структуре базы инвесторов более 50% приходилось на резидентов США.

Официально рейтингующие Белоруссию агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings ранее понизили рейтинги всех выпусков белорусских евробондов до дефолтного уровня "D", а суверенный кредитный рейтинг страны в инвалюте - до преддефолтного "SD" (S&P) и "RD" (Fitch) - после принятого в конце июня этого года решения белорусских властей оплачивать купоны по еврооблигациям не в долларах США, а в белорусских рублях.