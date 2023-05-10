Fitch понизило рейтинг белорусского Банка развития до "C"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Банк развития Республики Беларусь" (БРРБ) в иностранной валюте с "CC" до "C", долгосрочный РДЭ банка в национальной валюте подтвержден на уровне "CCC".

"Понижение рейтинга Банка развития до "C" последовало за объявлением банка держателям облигаций о том, что купонные выплаты по еврооблигациям, номинированным в долларах США, со сроком погашения 2 мая 2023 года и 2 ноября 2023 года будут отложены до 2 мая 2024 года, - говорится в сообщении агентства. - Если выплата по купону за май 2023 года не будет произведена инвесторам в течение 14-дневного льготного периода, мы будем считать это ограниченным дефолтом в соответствии с критериями рейтингования банков Fitch, и понизим РДЭ банка до "RD"".

РДЭ банка может быть повышен, если банк начнет выплачивать купон по еврооблигациям.

Кроме того, долгосрочный рейтинг еврооблигаций БРРБ был подтвержден на уровне "C", что является самым низким уровнем по рейтинговой шкале Fitch. "Этот рейтинг был понижен до "C" в декабре 2022 года после того, как предыдущая купонная выплата была переведена банком платежному агенту в Великобритании, но не была распределена среди держателей облигаций из-за рисков нарушения санкций Великобритании. Мы расценили это как неустраненный дефолт по облигациям. Банк сообщил нам, что платежный агент еще не выплатил держателям облигаций предыдущий купон", - поясняется в пресс-релизе.

В июле прошлого года Fitch понизило РДЭ Банка развития в инвалюте с "CCC" до "CC" после снижения РДЭ Белоруссии до "RD" (ограниченный дефолт) из-за решения властей выплачивать долг по суверенным еврооблигациям в нацвалюте. В декабре РДЭ банка был подтвержден на уровне "СС". Агентство отмечало, что условия непогашенных еврооблигаций БРРБ на $500 млн включают оговорку о перекрестном дефолте по суверенному долгу Белоруссии.

Банк развития создан в июне 2011 года по указу президента Белоруссии. Собственником БРРБ является правительство республики. Банк специализируется на финансировании госпрограмм, господдержке экспорта и финансировании малого бизнеса через банки-партнеры. Правительству Белоруссии принадлежит 96,48% акций, "Беларуськалию" - 3,52%.

В апреле 2019 года БРРБ разместил еврооблигации на $500 млн под 6,75% годовых с погашением 2 мая 2024 года. Организаторами размещения стали Citigroup и Raiffeisen Bank International Group. Депозитарием выступают Clearstream Banking S.A., DTCC и Euroclear Bank.

С конца марта 2022 года БРРБ наряду еще с двумя белорусскими банками (Белагропромбанк и банк "Дабрабыт") по решению Еврокомиссии отключен от системы SWIFT в рамках очередного пакета санкций в отношении Белоруссии.