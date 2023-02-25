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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

ЕС окончательно утвердит пакет санкций против РФ в субботу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Официальное одобрение десятого пакета санкций в отношении России по письменной процедуре на министерском уровне состоится утром 25 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата.

"Затянувшиеся переговоры по пакету санкций встревожили несколько государств-членов... Формальная процедура одобрения состоится только утром в субботу", - сообщил дипломатический источник. Речь, как сообщалось, будет идти о письменной процедуре утверждения на уровне министров.

Постпред Польши при ЕС Анджей Садось сообщил, что его страна поддержала новый пакет санкций на определенных условиях: речь идет о создании механизма мониторинга в отношении импорта российского каучука и запуск работы над очередными санкциями против Белоруссии, пишет агентство.

Ранее в соцсети шведского председательства сообщалось, что постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против РФ. В него вошли ужесточение экспортных ограничений, меры против физических и юридических лиц.

Детали о новых мерах станут известны на более позднем этапе - после публикации в Официальном журнале ЕС.

ЕС Россия
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