Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против России
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против РФ, в него вошли ужесточение экспортных ограничений, меры против физических и юридических лиц, сообщается в соцсети шведского председательства в субботу.
"Сегодня ЕС согласовал десятый пакет антироссийских санкций. В него в том числе вошли более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и технологий", - говорится в сообщении.
По его данным, новый пакет также включает в себя меры в отношении физических и юридических лиц.
Детали о новых мерах станут известны на более позднем этапе - после публикации в Официальном журнале ЕС.
Постпреды обсуждали десятый пакет санкций со среды и только сейчас смогли прийти к консенсусу.