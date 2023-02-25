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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против РФ, в него вошли ужесточение экспортных ограничений, меры против физических и юридических лиц, сообщается в соцсети шведского председательства в субботу.

"Сегодня ЕС согласовал десятый пакет антироссийских санкций. В него в том числе вошли более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и технологий", - говорится в сообщении.

По его данным, новый пакет также включает в себя меры в отношении физических и юридических лиц.

Детали о новых мерах станут известны на более позднем этапе - после публикации в Официальном журнале ЕС.

Постпреды обсуждали десятый пакет санкций со среды и только сейчас смогли прийти к консенсусу.

Евросоюз Россия
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