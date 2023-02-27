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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Подпавший под санкции банк "Уралсиб" приостановил переводы в "недружественных" валютах

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" с 27 февраля приостановил переводы клиентов – физлиц и юрлиц в девяти валютах.

Как говорится в сообщении банка, приостановлены исходящие платежи клиентов в долларах США, фунтах стерлингов, датских кронах, японских иенах, шведских кронах, канадских долларах, норвежских кронах, австралийских долларах, швейцарских франках.

По этим валютам для клиентов - юрлиц также временно приостанавливается конверсия.

"Мы также просим не осуществлять переводов в банк в указанных валютах", - отмечается в сообщении.

Переводы и платежи в евро "Уралсиб" приостановил в августе 2022 года в связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков - корреспондентов. При этом входящие платежи в евро и конверсионные операции тогда были доступны в полном объеме.

"Уралсиб" на прошлой неделе подпал под санкции США и Великобритании.

Банк заявил, что работает над минимизацией последствий для клиентов от введенных ограничений. "Все сервисы банка для клиентов, находящихся на территории РФ, будут работать в прежнем режиме без каких-либо ограничений, за исключением операций по некоторым иностранным валютам. Все онлайн-сервисы, офисы и банкоматы работают штатно. Карты банка работают, как и раньше – снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн на территории РФ можно без ограничений", - отметил "Уралсиб".

Вместе с тем, у клиентов, находящихся за границей, действие карт китайской Union Pay приостановлено в связи с решением этой платежной системы, заявил банк.

Кредитная организация также рекомендовала обновить мобильное приложение до последней версии и не удалять его с мобильных устройств. Пользователям устройств на платформе iOS рекомендуется отключить их автообновление.

Уралсиб
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