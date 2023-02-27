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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

Смерть Павловского, отмена запуска Сrew Dragon-6, G7 выделит Украине $39 млрд

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Политолог Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни. Сообщается, что перед смертью он тяжело болел. Павловский создал в 1995 году "Фонд эффективной политики", специализирующийся на проведении избирательных кампаний.

- NASA сообщило об отмене запуска многоразового космического корабля Crew Dragon-6. Причина - неполадка в системе стартового комплекса. Корабль должен доставить на МКС четверых космонавтов, в том числе россиянина Андрея Федяева, новый запуск запланирован на 2 марта.

- Главы Минфинов и Центробанков G7 заявили об увеличении поддержки Украины на $7 млрд - до $39 млрд. Отмечается, что выделенные деньги пойдут на стабилизацию украинской экономики. "Большая семерка" также призвала МВФ реализовать с Киевом к концу марта "надежную, масштабную, полностью финансируемую" программу.

Президент РФ подписал закон об изменении параметров налогообложения нефтяной отрасли. В документе прописаны налоговый вычет для "Газпром нефти" и применение дисконта при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть. Новые правила вступят в силу 1 апреля.

- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Тегеран в ближайшее время. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди назвал предшествующие этому переговоры с агентством "многообещающими". Ранее Bloomberg сообщил, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили в стране уран, обогащенный "до уровня чуть ниже того, который необходим для создания ядерного оружия" - 84%.

- Американская корпорация Apple заплатила РФ 906 млн рублей штрафа за ограничение конкуренции на рынке приложений. Дело возбудила в 2019 году Федеральная антимонопольная служба после жалобы "Лаборатории Касперского".

- Осужденный на 22 года по делу о госизмене Иван Сафронов этапирован в Красноярский край. Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" будет отбывать срок в колонии строгого режима в селе Арейское Емельяновского района.

- Попавший под санкции США банк "Приморье" приостановил прием SWIFT-переводов по всем направлением. Ограничение действует "до получения ответов и дополнительных разъяснений" от зарубежных контрагентов. В банке рассчитывают на возобновление валютных переводов. Между тем "УралСиб" сообщил о приостановке переводов в девяти валютах после введения санкций, также приостановлена конвертация этих валют.

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