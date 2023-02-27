Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,8%

Лидирует в откате TCS Group

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и введения новых пакетов антироссийских санкций странами Запада; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,5-0,8%, при этом лидируют в откате расписки TCS Group, попавшие в список санкций ЕС.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2189,62 пункта (-0,8%), индекс РТС - 909,3 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар просел до 75,93 рубля (-0,2 рубля).

Расписки TCS Group упали на 8,1% - до 2435,5 рубля. В прошлую пятницу расписки TCS Group выросли на 6,6% после известий, что банк не попал под санкции Великобритании.

Также подешевели расписки OZON (-3,1%), акции "Яндекса" (-2,4%), Polymetal (-1,7%), "МТС" (-1,6%), UC Rusal (-1,6%), "НЛМК" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,7% "префы"), "Магнита" (-0,8%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Новые санкции

В пятницу новые антироссийские санкции ввели Новая Зеландия, Великобритания и США. Поздно вечером в пятницу о введении санкций сообщила Канада - против 129 физических лиц и 63 организаций РФ, в том числе в отношении 50 оборонных предприятий, связанных с российской оборонной промышленностью, включая производство танков, ракет и других систем вооружения, которые Россия использует на Украине.

Совет ЕС в конце прошлой недели утвердил десятый пакет санкций против России, который включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения. В санкционный список Евросоюза были включены Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк, а также Фонд национального благосостояния РФ (ФНБ).

Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро. В документе отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию". Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.

Тем временем в Минфине РФ сообщили "Интерфаксу", что новые ограничения, введенные Евросоюзом в отношении ФНБ, не отразятся на планах и доступности для правительства РФ по инвестированию средств фонда. "Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Прогнозы аналитиков

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что в краткосрочной перспективе у российского рынка акций есть некоторые шансы подрасти, однако полноценного подъема развить не получится без серьезных драйверов, поэтому в ближайшие недели активизация покупателей вряд ли произойдет. Нефть остается волатильной по мере появления все новых комментариев про глобальную рецессию. В США волатильная консолидация может продолжиться на фоне корректировок излишних надежд относительно смягчения монетарной политики ФРС.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник негативный. Инфляция в США оказалась более устойчивой, что намекает на более агрессивные действия ФРС и на продолжительный период жесткой монетарной политики. Кроме того, повышаются риски дальнейшего ухудшения отношений США и Китая, что также может стать ударом по глобальной экономике.

Российский рынок акций может начать неделю со снижения, хотя очередной пакет европейских и американских санкций - уже свершившийся факт. То есть негативные ожидания уже реализовались. Поэтому начало недели может быть негативным для акций, но в дальнейшем есть шанс на улучшение ситуации, полагает Кочетков.

В мире

В США в пятницу индексы акций снизились на 1-1,7% во главе с Nasdaq, неделя также закрылась снижением на статданных о сохранении высокой инфляции в стране.

По данным Минторга США, расходы населения в январе выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с марта 2021 года. Доходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,3%, второго - на 1%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимальный прирост за полгода), а в годовом выражении повысился на 5,4%. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (PCE Core, не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) в январе вырос на 4,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 4,3%.

Сохранение высокой инфляции может подтолкнуть Федрезерв к тому, что он поднимет процентные ставки до более высокого уровня и не будет снижать их более продолжительный период времени.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в феврале повысился до 67 пунктов по сравнению с 64,9 пункта в предыдущий месяц. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра с предварительно объявленного уровня в 66,4 пункта.

В Азии в понедельник индексы акций также снижаются (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник проседают после роста вечером в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $82,61 за баррель (-0,7% и +1,2% в пятницу), апрельская цена WTI - $75,89 за баррель (-0,6% и +1,2% в пятницу).

Статистика о высокой инфляции в США может подтолкнуть Федрезерв к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.

За прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.