Расписки TCS упали на 12,8% на новостях о санкциях ЕС против Тинькофф банка

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки TCS Group Holding упали в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 12,8% (до 2305 рублей за штуку) на новостях о включении Тинькофф банка в санкционный список ЕС.

Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф банка, следует из публикации в официальном журнале ЕС. Среди связанных с Тинькофф банком компаний и лиц ЕС назвал Владимира Потанина и TCS Group Holding.

Тинькофф банк заявил, что "хорошо подготовился" к сценарию включения в санкционный список ЕС. "Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами "Тинькофф" в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств", - говорится в сообщении кредитной организации в ее Telegram-канале. "Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у "Тинькофф" более 60%", - отмечается в сообщении.

"Тинькофф инвестиции" сообщили, что подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объеме доступны в приложении компании, говорится в сообщении "Тинькофф инвестиций" в Telegram-канале.

"Тинькофф инвестиции" приостанавливают торговлю иностранными ценными бумагами и евро, говорится в сообщении брокера. "Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на "СПБ бирже", на неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение одной-трех недель мы планируем запустить торги", - заявил брокер.

Так как "СПБ биржа" взаимодействует с европейскими учетными институтами и с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков, участие "Тинькофф" в торгах было приостановлено, отметила компания.

Доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, также будет временно ограничен, так как он предоставляется "СПБ биржей".

По рублевым ценным бумагам, торгующимся на "Московской бирже", ничего не меняется, бумаги останутся в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных показателей, заявили "Тинькофф инвестиции".

Кроме того, торги евро с 27 февраля 2023 года будут приостановлены, евро исключен из перечня ликвидных инструментов, заявил брокер. Вывод средств в евро для клиентов будет доступен.

"Санкции не влияют на торги, а также заводы/выводы долларов и других валют. Весь функционал доступен в полном объеме", - отметили "Тинькофф инвестиции".

"Торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен, как и ранее, в вашем мобильном приложении. Мы проработали эти решения и договоренности еще несколько месяцев назад, поэтому процесс переноса торговли не должен занять более одной-трех недель", - подчеркивает брокер.

Он отмечает, что ценные бумаги клиентов не будут заблокированы. "Блокировка в мае 2022 года не была вызвана введением санкций в отношении брокеров", - напомнила компания.

Маржинальная торговля иностранными ценными бумагами будет временно приостановлена, иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг, заявил брокер. "Следите за маржинальными показателями, при необходимости пополните счет, чтобы избежать маржин-колла. По рублевым бумагам, торгующимся на "Мосбирже", ничего не меняется, бумаги останутся в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных показателей", - заявила компания.

Обслуживание ИИС осуществляется в штатном режиме, налоговый вычет сохраняется, подчеркнули "Тинькофф инвестиции". Кроме того, вводимые меры не окажут никакого влияния на налоговый учет и вычеты.