КТК после непогоды ведет отгрузку нефти на морском терминале в штатном режиме

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Погода позволяет Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) отгружать нефть на морском терминале (МТ) под Новороссийском в штатном режиме, сообщает КТК.

"В настоящее время метеоусловия в районе операционной деятельности Морского терминала КТК вблизи г. Новороссийск позволяют осуществлять перевалку нефти в штатном режиме, прием нефти от грузоотправителей на НПС "Тенгиз", НПС "Атырау" и НПС "Комсомольская" также осуществляется в штатном режиме без ограничений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 24-26 февраля погодные условия не позволяли проводить швартовку новых танкеров для погрузки нефти: "Специалистами МТ КТК с 24 по 25 февраля были завершены погрузочные операции на двух танкерах, и в период с 25 февраля (11:24 по московскому времени) по 26 февраля (22:12) перевалка нефти была остановлена. При этом прием нефти от грузоотправителей осуществлялся в сниженных режимах".

Как сообщалось, 19 февраля КТК приостановил отгрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными погодными условиями. 22 февраля консорциум приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваривания. В тот же день погодные условия позволили временно возобновить операции на морском терминале, что позволило избежать остановки транспортировки сырья по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.