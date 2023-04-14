КТК возобновил перевалку нефти на морском терминале после плановой приостановки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновил перевалку нефти через выносные причальные устройства (ВПУ) после плановой приостановки, работает в штатном режиме, сообщил консорциум.

"14 апреля 2023 года в 7:00 (по московскому времени - ИФ) насосные агрегаты магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск возобновили перекачку нефти после 72-часового плановой остановки. В указанный период проводились плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала (механо-технологического оборудования, энергетического и электрооборудования, систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем управления), а также работы по текущим и капитальным проектам КТК, выполнение которых возможно только на остановленном оборудовании насосных станций и нефтепровода", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, КТК приостановил перевалку нефти через ВПУ и прием сырья в резервуарный парк 10 апреля. Консорциум отмечает, что плановые остановки проводятся несколько раз в год для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании.

В ходе плановой приостановки проведена проверка аварийных и агрегатных защит на линейной части, на нескольких участках магистрального нефтепровода - замена термоусаживаемых манжет и ремонт дефектов, а также другие работы. На НПС "Атырау" (Казахстан) и на камере пуска средств очистки и диагностики НПС-4 (РФ) заменены шаровые краны.

"Выполнен большой объем работ по проектам модернизации систем обнаружения пожара и газа на НПС "Комсомольская" и НПС "Кропоткинская". На НПС КТК в Ставропольском и Краснодарском крае, а также на морском терминале успешно выполнены работы, связанные с повышением надежности электроснабжения. На береговых сооружениях морского терминала обеспечено заполнение нефтью недавно построенных в рамках программы устранения узких мест трех систем измерения количества и качественных показателей нефти (СИКН), введено в работу новое здание операторной. На НПС "Астраханская" проведены работы по отключению "старой" магистральной насосной от нефтепровода", - отмечает консорциум.

В Казахстане были выполнены работы по модернизации системы обнаружения пожара и газа на НПС "Тенгиз" и системы электроснабжения НПС "Атырау". Успешно завершены критические работы по проекту строительства двух новых резервуаров объемом 20 тыс. куб. метров каждый, ввод которых запланирован в 2023 году.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.