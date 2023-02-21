КТК приостановил отгрузку нефти на морском терминале из-за шторма

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 19 февраля остановил отгрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает компания.

Отмечается, что до настоящего времени штормовые ограничения не сняты, прогноз неблагоприятный.

"Резервуарный парк на морском терминале КТК практически заполнен (около 1 млн тонн нефти). Прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резпарке терминала. О наступлении ситуации, в которой КТК будет вынужден остановить транспортировку нефти, будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении.

Консорциум отмечает, что грузоотправители о текущей ситуации уведомлены.

Ранее президент "Транснефти" Николай Токарев в разговоре с журналистами высказал уверенность, что КТК к концу месяца наверстает план по отгрузке нефти, скорректированный из-за штормов в Новороссийске: "По Новороссийску за прошлый год из 365 дней 111 были штормовыми. Это обычная история, они быстро наверстают до конца месяца".

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК, помимо РФ в лице "Транснефти", является Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.