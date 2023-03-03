Золото дорожает на фоне снижения курса доллара

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото поднимаются в пятницу на фоне ослабления курса доллара, активно выросшего с начала года.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 16:20 по московскому времени повысились на 0,65% - до $1852,5 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в мае выросло в цене на 1,3% и стоит $21,18 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет примерно 0,3% в ходе торгов. С начала года индикатор вырос на 1,2%.

"Доллар отступил от годовых максимумов, однако остается довольно крепким. Что более важно, доходность гособлигаций США продолжает расти и находится выше 4%", - отметил аналитик RBC Capital Markets Кристофер Луни.