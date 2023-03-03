Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Золото дорожает на фоне снижения курса доллара

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото поднимаются в пятницу на фоне ослабления курса доллара, активно выросшего с начала года.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 16:20 по московскому времени повысились на 0,65% - до $1852,5 за тройскую унцию.

ЭкономикаДобывающая золото в России Auriant сократила EBITDA в 2022 году на 32%Читать подробнее

Серебро с поставкой в мае выросло в цене на 1,3% и стоит $21,18 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет примерно 0,3% в ходе торгов. С начала года индикатор вырос на 1,2%.

"Доллар отступил от годовых максимумов, однако остается довольно крепким. Что более важно, доходность гособлигаций США продолжает расти и находится выше 4%", - отметил аналитик RBC Capital Markets Кристофер Луни.

залото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бензин на бирже уверенно дорожает перед ремонтами НПЗ и сезоном высокого спроса. Обзор

Бензин на бирже уверенно дорожает перед ремонтами НПЗ и сезоном высокого спроса. Обзор

В Британии начали расследовать прошлогоднюю остановку торгов никелем на LME

В Британии начали расследовать прошлогоднюю остановку торгов никелем на LME

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым корпоративным клиентам и ИП

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым корпоративным клиентам и ИП

Нефтяники в январе-феврале получили из бюджета по демпферу 156,6 млрд рублей

Нефтяники в январе-феврале получили из бюджета по демпферу 156,6 млрд рублей

"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Vesta в Тольятти

Ford создает новое подразделение в сфере ИИ-технологий для самоуправляемых автомобилей

Ford создает новое подразделение в сфере ИИ-технологий для самоуправляемых автомобилей

В половине случаев телефонные мошенники представляются сотрудниками полиции

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });