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Компания Баффета неожиданно вложила $564 млн в золотодобывающую Barrick

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во II квартале 2020 года инвестировала около $564 млн в канадского производителя золота Barrick Gold Corp., говорится в документе на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

По размеру своей доли в Barrick Berkshire стала 11-м акционером второго крупнейшего в мире производителя золота, свидетельствуют данные FactSet.

Инвестиции Berkshire в Barrick стали неожиданностью, поскольку Баффет раньше заявлял, что не любит инвестировать в золото, пишет The Wall Street Journal. Газета допускает, что долю мог приобрести не сам Баффет, а инвестиционные менеджеры Тодд Комбс или Тед Вешлер.

Цена на золото в этом месяце выросла до рекордного максимума. Котировки самых активно торгуемых фьючерсов 6 августа достигли примерно $2070 за унцию, прежде чем перейти к снижению. Однако с начала года золото прибавило в цене около 30% - больше чем индекс Nasdaq Composite.

Инвестиции в золотодобывающие компании отличаются от инвестиций во фьючерсы на золото, поскольку приносят дивиденды, отмечает WSJ. Barrick недавно повысила дивиденды за второй квартал на 14% - до $0,08 на акцию. Производители золота, включая Barrick и Newmont Corp., выигрывают от роста цен на драгоценный металл.

Инвестиционная компания Рея Далио Bridgewater Associates Lp во втором квартале увеличила доли в торгуемых на бирже фондах (ETF) SPDR Gold Shares и iShares Gold Trust, бумаги которых подкреплены золотом. Доля Bridgewater в этих двух ETF превышает $1 млрд, свидетельствуют данные FactSet.

Некоторые инвесторы считают, что акции золотодобывающих компаний будут обгонять цены на золото благодаря росту прибыли, что делает их бумаги более привлекательными по сравнению с другими компаниями в условиях пандемии.

Помимо этого, росту котировок золотодобытчиков может способствовать потенциальная волна слияний и поглощений. Компаниям становится все сложнее и дороже разрабатывать новые месторождения, поэтому некоторые из них могут попытаться приобрести активы конкурентов.

Акции Barrick дорожают на 3% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник после скачка на 11,6% по итогам основной сессии в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 62,1%.

США Канада Уоррен Баффет Berkshire Hathaway Barrick Gold

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