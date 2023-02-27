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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Почти 90% американцев опасаются высокой инфляции

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство жителей США (87%) выражают тревогу по поводу состояния американской экономики и высокой инфляции, пишет MarketWatch со ссылкой на данные опроса Harris Poll.

"Экономика стала главным предметом опасений, обойдя COVID", - отметил глава Harris Poll Уилл Джонсон.

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Для большинства американцев недавнее улучшение макроэкономических статданных могло остаться незамеченным, поскольку "инфляция никуда не делась, она реальна и наблюдается повсюду", добавил он.

Рецессия в экономике США вызывает опасения у 80% опрошенных, и 46% респондентов боятся потерять работу, свидетельствуют данные опроса. Половина принявших участие в опросе отметили, что их финансовое положение ухудшается; год назад на негативную тенденцию указали 64% респондентов.

США
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