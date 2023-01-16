Большинство экономистов ожидают рецессии в США в 2023 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Экономисты по-прежнему ожидают, что более высокие процентные ставки подтолкнут экономику США к рецессии в этом году, несмотря на признаки ослабления инфляции. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса The Wall Street Journal.

Эксперты оценивают вероятность рецессии в ближайшие двенадцать месяцев в 61%, что не слишком отличается от октябрьского показателя в 63%.

Первоначально Федеральная резервная система надеялась, что сможет ослабить инфляцию за счет замедления темпов экономического роста, что называется "мягкой посадкой", но без перехода ВВП к снижению. Однако три четверти респондентов заявили, что ФРС не добьется "мягкой посадки" в 2023 году.

Между тем прогноз для инфляции улучшился. Экономисты ожидают, что к концу этого года она упадет до 3,1%, в то время как в октябре прогноз находился на уровне 3,3%. Предполагается, что к концу 2024 года она опустится до 2,4% - этот прогноз почти не отличается от результатов предыдущего опроса.

Как сообщалось на прошлой неделе, индекс потребительских цен (индекс CPI) в США в декабре вырос на 6,5% в годовом исчислении, замедлившись с пиковых 9,1% в июне.

"Хотя недавние данные об инфляции показали некоторый прогресс, ... ФРС еще предстоит пройти долгий путь, - полагают экономисты Deutsche Bank. - ФРС останется на траектории ужесточения (денежно-кредитной политики - ИФ), чтобы восстановить баланс рынка труда и стабильность цен, что, по нашему мнению, приведет к резкому росту безработицы и рецессии".

"В то время как активность в сфере услуг остается стабильной, жилищный сектор рушится под тяжестью повышенных ипотечных ставок, а производственная активность останавливается - и то, и другое сигнализирует о приближении более масштабного экономического спада", - отмечает главный экономист EY-Parthenon Грег Дако.

Он ожидает, что сочетание устойчивой инфляции, более жестких финансовых условий и более слабого глобального роста приведет к легкой рецессии в экономике США в первом полугодии 2023 года.

Хотя экономисты не считают, что рецессии можно будет избежать, они предполагают, что она будет относительно неглубокой и недолгой.

В среднем прогнозируется, что экономика вырастет на 0,1% в годовом исчислении в первом квартале, а затем снизится на 0,4% в апреле-июне. В третьем квартале изменений не ожидается, а в октябре-декабре предполагается повышение на 0,6%.

В целом по итогам 2023 года экономисты ожидают подъема ВВП на 0,2%. В октябре они оценивали рост на уровне 0,4%.

По прогнозам, американские компании будут сокращать штаты сотрудников со второго квартала и до конца текущего года. В результате среднемесячное снижение числа рабочих мест в экономике страны в 2023 году будет составлять около 7 тыс. Октябрьский опрос указывал на рост примерно на 28 тыс.

Эксперты ожидают, что Федрезерв повысит процентные ставки в этом году до 5% годовых, что совпадает с собственными оценками ФРС.

Между тем экономисты не согласны с заявлениями ЦБ о том, что он не намеревается начать снижение ставок в 2023 году. Более половины из них (51%) полагают, что это произойдет, хотя в октябре доля ожидающих смягчения ДКП была выше - 60%.

При этом 31% респондентов полагают, что ФРС начнет снижать ставки в четвертом квартале текущего года, в первом квартале следующего года - 37%, во втором квартале - 8%.

В опросе, проведенном WSJ в период с 6 по 10 января, принял участие 71 экономист, однако не все они отвечали на каждый вопрос.