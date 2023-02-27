Глава Bank of America ждет умеренной рецессии в США со II квартала

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Второй по размеру активов в США банк Bank of America Corp. ожидает умеренной рецессии в стране начиная со второго квартала 2023 года, сказал глава банка Брайан Мойнихэн изданию The Barron's.

"Мы ожидаем негативной динамики во втором, третьем и четвертом квартале и возвращения к позитивной динамике во втором квартале 2024 года", - сказал он.

"У рядовых американцев есть деньги на счетах и возможность заимствовать. Они платят по долгам, у них есть работа, а их зарплаты растут... При этом Федрезерву нужно сдерживать инфляцию. Отсюда и мягкая посадка. Речь не идет о падении на 5% или чем-то подобном", - отметил Мойнихэн.

По его словам, общий тренд указывает на то, что инфляция находится вблизи пиковых значений, причем в некоторых сферах пик уже пройден, а в других - пока нет. В то же время показатель инфляции может колебаться от месяца к месяцу, и участники рынка будут слишком сильно реагировать на такую волатильность, добавил Мойнихэн.