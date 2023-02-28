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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Чистая прибыль концерна Bayer в IV квартале упала почти вдвое

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG увеличил выручку в четвертом квартале 2022 года на 8% благодаря сильным результатам сельскохозяйственного бизнеса, однако показатель оказался хуже ожиданий аналитиков; чистая прибыль концерна упала почти вдвое.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в октябре-декабре составила 12 млрд евро по сравнению с 11,12 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Market Watch, предполагал, что выручка Bayer составит 12,06 млрд евро.

Выручка сельскохозяйственного подразделения (Crop Science), которое включает в себя производство семян и средств защиты растений, увеличилась на 19%, до 5,57 млрд евро. Доходы фармацевтического бизнеса уменьшились на 1,9%, до 4,86 млрд евро, подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health - выросли на 8,5%, до 1,52 млрд евро.

Чистая прибыль Bayer в минувшем квартале упала в 1,9 раза, до 611 млн евро, по сравнению с 1,16 млрд евро годом ранее, оказавшись ниже среднего прогноза экспертов в 981 млн евро.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась на 2,8%, до 2,46 млрд евро.

Выручка Bayer по итогам всего 2022 года повысилась на 15%, до 50,74 млрд евро, причем доход подразделения Crop Science достиг рекордных 25,17 млрд евро, увеличившись на 25%. Годовая чистая прибыль выросла в четыре раза, до 4,15 млрд евро, скорректированная EBITDA - на 21%, до 13,5 млрд евро.

Согласно прогнозу Bayer, в текущем году ее выручка увеличится до 51-52 млрд евро. При этом в компании ожидают, что показатель скорректированной EBITDA уменьшится до 12,5-13 млрд евро в связи с ростом расходов.

Акции Bayer теряют в цене 3,6% в ходе торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 8,8%.

Bayer Германия
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