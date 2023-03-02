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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Merck увеличила чистую прибыль на 8,8% в 2022г, повысила выручку на 13%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Германская фармацевтическая и химическая компания Merck KGaA в 2022 году зафиксировала рост чистой прибыли и выручки, что позволило ей увеличить дивиденды.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее годовая чистая прибыль составила 3,34 млрд евро по сравнению с 3,07 млрд евро в предыдущем году.

Внимательно отслеживаемый компанией показатель EBITDA pre - прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации без учета разовых факторов - увеличился на 12%, до 6,85 млрд евро.

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Годовая выручка Merck повысилась на 13%, до 22,23 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал показатель EBITDA pre на уровне 6,92 млрд евро при выручке в 22,25 млрд евро.

В 2023 году Merck планирует зафиксировать органический рост выручки, однако допускает небольшое снижение EBITDA pre из-за увеличения расходов.

По итогам года компания намерена выплатить дивиденды в размере 2,2 евро на акцию, что будет на 19% больше, чем годом ранее.

Акции Merck в ходе торгов в четверг дешевеют на 0,1%. Капитализация компании с начала года снизилась на 2,2%, до 78 млрд евро.

Merck
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