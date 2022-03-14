Корпорация Bayer ограничит деятельность в РФ и Белоруссии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Bayer приостанавливает деятельность в России и Белоруссии, за исключением поставок основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства, сообщается в понедельник на официальном сайте транснациональной химико-фармацевтической корпорации.

Из-за операции РФ на Украине Bayer "прекратила всю деятельность в России и Белоруссии, не связанную с поставками основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства", говорится в сообщении.

В корпорации уточнили, что речь идет о приостановке всех инвестиционных проектов, а также рекламной и маркетинговой деятельности.

Там отметили, что у корпорации "есть этические обязательства - в каждой стране, в которой мы работаем". Как подчеркнули в Bayer, "отказ гражданскому населению в основных медицинских и сельскохозяйственных продуктах, таких как лекарства от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, товары для здоровья для беременных женщин и детей, а также семена для выращивания продуктов питания только бы умножил продолжающиеся человеческие потери".